In Sardegna comprare casa è sempre più caro: +3% solo nel 2025

La fotografia di Immobiliare.it Insights rivela un’impennata del valore degli immobili in Sardegna, con Sassari in vetta tra le province più care e Cagliari subito dietro

Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare in Sardegna registra una crescita più marcata nei prezzi di vendita rispetto ai canoni di affitto. Tra gennaio e giugno, il costo per acquistare casa è aumentato del 2,8%, mentre quello per affittarla ha segnato un incremento più contenuto, pari all’1,1%. Attualmente, chi desidera comprare un immobile sull’isola deve mettere in conto una spesa media di 2.427 euro al metro quadro, mentre per una locazione il budget richiesto si aggira intorno ai 13,5 euro al metro quadro.

A delineare questo scenario è l’ultimo Osservatorio semestrale firmato da Immobiliare.it Insights, la tech company del gruppo Immobiliare.it specializzata nell’analisi dei dati del settore immobiliare italiano. Il report evidenzia differenze significative tra le varie province sarde.

Sassari si conferma la provincia più costosa della regione, con un prezzo medio al metro quadro che raggiunge i 3.229 euro, in crescita del 3,6% rispetto all’inizio dell’anno. All’estremo opposto si colloca il Sud Sardegna, dove acquistare casa costa in media 839 euro al metro quadro, il valore più basso a livello regionale. Anche Oristano rimane al di sotto della soglia dei 1.000 euro/mq, fermandosi a 922 euro, ma registra comunque il rialzo più significativo del semestre: un +5%.

Nel capoluogo Cagliari, i prezzi si attestano a 2.620 euro al metro quadro, segnando un incremento del 2,3% su base semestrale. Nel complesso, la maggior parte delle aree sarde evidenzia un trend positivo nei valori immobiliari, a conferma di un mercato dinamico e in progressiva rivalutazione.

