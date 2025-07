Crisi porti sardi, Solinas chiede commissariamento AdSP e nuovo piano

“La Sardegna rischia la marginalità senza porti efficienti,” afferma Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d’Azione, denunciando il silenzio e i presunti scandali che avvolgono la portualità isolana. In un documento destinato al governo, Solinas esige un’immediata inversione di rotta.

Le richieste sono chiare: costituzione di una commissione speciale sulla portualità sarda, un progetto unitario per bloccare clientelismi e opere inutili, il commissariamento dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e la nomina rapida di un presidente con “requisiti professionali incontestabili”.

Solinas critica aspramente il “degrado spaventoso” di Porto Torres, il “declassamento” del Porto Canale di Cagliari e la politica “più estetica che strategica” del Porto storico: “la funzione vitale delle Autorità di sistema non è quella di realizzare campi da padel, ristorantini e chioschi… ma di far vivere il Porto in ragione degli scambi commerciali”.

Infine, il leader del PSd’Az lamenta l’esclusione della Sardegna dalla Zona Logistica Speciale che beneficerà altre aree del Mezzogiorno, sottolineando l’urgenza di nuove opere strategiche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it