Cagliari, Zappa e Deiola in coro: “Siamo carichi e pronti ad aiutarci a vicenda”

Il Cagliari prosegue con la preparazione estiva nella cornice di Ponte Di Legno, paese lombardo scelto come sede del ritiro e oggi Gabriele Zappa e Alessandro Deiola sono intervenuti in conferenza stampa, per presentare la stagione e fare un bilancio di questi primi giorni in altura.

Tra gli argomenti più dibattuti vi è stato ovviamente l’arrivo del nuovo Mister Fabio Pisacane che secondo entrambi ha portato una ventata di energia: “Il fatto che ci sia il mister e tanti ragazzi giovani porta nuovo entusiasmo e voglia di fare – afferma Zappa – Questo è il motivo per cui si percepisce anche da fuori questo clima familiare. Ho avuto il piacere di giocarci insieme, sappiamo bene cosa ci può dare. Siamo carichi e non vediamo l’ora di cominciare”.

Insieme a loro, inoltre, sono arrivati tanti giovani e i due si sentono pronti per il loro ruolo di veterani: “Sono pronto a mettermi a disposizione dei giovani come modello da seguire – spiega Deiola – Siamo tutti a completa disposizione per aiutarci e lavorare insieme nella stessa direzione. È importantissimo aver ancora con noi Caprile, Piccoli, Adopo e Zortea, perché ci danno energia e qualità in più, con un anno aggiuntivo di esperienza a grande livello. Sono giocatori importanti e con ulteriori margini di miglioramento”.

