Oristano, molestie su una 16enne: denunciato un pluripregiudicato recidivo

Molestie sessuali nei confronti di una ragazza di 16 anni a Oristano. Scattano la denuncia e il foglio di via obbligatorio per un 50enne residente in un paese della provincia e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo non potrà fare ritorno nel territorio comunale per i prossimi 3 anni, come disposto dal questore Giovanni Corrado Marziano.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura sono intervenuti nel centro storico di Oristano, a seguito di una chiamata al numero d’emergenza proveniente da via Tirso. La giovane ha riferito di essere stata molestata, con espliciti riferimenti sessuali, da un uomo che l’aveva intercettata mentre andava a lavoro.

La 16enne ha fornito una descrizione dell’uomo e la Polizia poco dopo è riuscito a rintracciare il presunto responsabile, portandolo in Questura per gli accertamenti. L’uomo è risultato essere un pluripregiudicato, anche per reati contro il patrimonio, che già in passato si era reso protagonista di molestie a danno di minorenni. Da qui i provvedimenti.

