Edilizia abusiva sul mare, sequestrato grosso cantiere a Golfo Aranci

Un vasto cantiere edilizio situato in località “Spiaggia Bianca – Cala Ambra“, nel comune di Golfo Aranci, è stato posto sotto sequestro su ordine del procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Corpo forestale della Stazione di Olbia, supportati dalle indagini della Sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale presso la Procura. Il decreto di sequestro preventivo, emesso in via d’urgenza dalla Procura, è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale.

Il provvedimento cautelare riguarda una sezione del complesso turistico-alberghiero, parte del Piano di Lottizzazione “Cala Sassari-Spiaggia Bianca”. In particolare, sono state bloccate le attività su un’ampia area che comprende tre edifici con numerose unità abitative e piscine private. L’indagine ha rivelato che l’area, di grande delicatezza ambientale, è stata completamente alterata: è stata disboscata e una pista sterrata è stata creata per un collegamento diretto ed esclusivo alla spiaggia di Cala Ambra.

Questi interventi sono considerati illegittimi poiché ricadono, in parte, all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, ovvero entro i 300 metri dalla linea di costa.

