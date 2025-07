Sassarese, la Regione stanzia 59 milioni per lavori sulle strade

La viabilità provinciale del Sassarese riceverà un importante impulso grazie a un programma di interventi da 59 milioni di euro, presentato oggi a Sassari dall’Assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu. L’obiettivo è migliorare significativamente la sicurezza e lo stato delle strade nella regione.

Il piano è stato approvato attraverso una delibera di Giunta, proposta dallo stesso Assessore Piu. Questa delibera prevede una rimodulazione di risorse per 32 milioni di euro, destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della rete stradale gestita da Province e Città Metropolitane in tutta la Sardegna. A questi fondi si aggiungono ulteriori 30 milioni di euro provenienti dalla Legge regionale 18/2024, portando il totale disponibile a 62 milioni di euro per l’intera isola.

Per quanto riguarda specificamente la Città Metropolitana di Sassari, la ripartizione dei fondi è stata definita in base all’estensione chilometrica della rete stradale di sua competenza. A Sassari spettano complessivamente 15,6 milioni di euro dalla delibera regionale. In aggiunta, la Città Metropolitana potrà contare su ulteriori risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui 13,4 milioni per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade e altri 30 milioni per interventi mirati e specifici. Questo porta il totale complessivo a disposizione per la rete viaria all’interno della Città Metropolitana di Sassari a 59 milioni di euro.

L’iniziativa mira a risolvere le problematiche legate al deterioramento delle infrastrutture viarie, garantendo maggiore sicurezza e fluidità del traffico per i residenti e i visitatori del territorio sassarese.