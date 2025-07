Cagliari, Pavoletti: “Fatico a dirlo, ma potrebbe essere il mio ultimo anno”

Leonardo Pavoletti, attaccante e capitano del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa presso il ritiro rossoblù a Ponte di Legno e Tonale dove la squadra di mister Pisacane sta preparando la prossima stagione.

Sul nuovo allenatore Pisacane: “La società ha fatto un grande passo con coraggio nella scelta del mister e dello staff. Ci ha spronato molto questa scelta e va verso una direzione di appartenenza. Fabio è venuto qui come giocatore, è cresciuto e poi è stato riportato in società. Con la Primavera ha fatto cose eccezionali, è un bel segnale che fa ben sperare tutti”.

Ultimo anno da calciatore: “Lo sto vivendo bene, so che potrebbe essere l’ultimo ma ad ora faccio fatica a dire che possa essere l’ultimo. Valuto giorno dopo giorno e spero di vivermi questo ultimo anno nel migliore dei modi da giocatore e non da spettatore, ma questo lo capirò nei prossimi mesi. Quando avrò il quadro completo sarò il primo ad annunciare la cosa. L’unica cosa che potrebbe buttarmi giù è il ginocchio. Vediamo, per ora sento dei benefici ma non sono ancora pronto”.

Il futuro di Pavoletti: “Mi vedo sempre all’interno del calcio, la mia vita è stata influenzata e caratterizzata dal calcio, mi vedo più in veste di direttore sportivo, ma si deve capire se sono capace, se mi piacerà. Lo capisci solo mentre lo fai. Magari pensi di essere bravo e invece è uno stress e non lo fai volentieri. Mi piacerebbe anche capire le intenzioni della società, dove mi vedrebbero e cosa potrei dargli in una figura non da calciatore”.

