Cagliari, Scuffet ai saluti: in chiusura il suo trasferimento al Pisa

Dopo gli addi di Nicolas Viola, Tommaso Augello, Jakub Jankto e Jose Luis Palomino a fine contratto, le cessioni di Kingstone Mutandwa e Antoine Makoumbou, il Cagliari si appresta a salutare anche Simone Scuffet.

L’estremo difensore è tornato in rossoblù dopo la scadenza del prestito di 6 mesi al Napoli, con cui si è laureato campione d’Italia facendo da secondo al titolare Alex Meret (collezionando una sola presenza in campionato).

Il portiere, che si trova in ritiro a Ponte di Legno con il Cagliari, è pronto a salutare nelle prossime ore per trasferirsi alla neo promossa Pisa di Alberto Gilardino: la trattativa tra i due club è in chiusura e si sono trovati tutti gli accordi. Scuffet, dunque, si giocherà in Toscana una maglia da titolare con Semper.

