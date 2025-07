Il play sardo è nella lista dei 18 nomi chiamati dal Ct Pozzecco per la preparazione in vista degli Europei

Italbasket, i convocati per il raduno di Folgaria: c’è Marco Spissu

Dal 23 al 31 luglio l’Italbasket andrà a Folgaria per prepararsi al meglio in vista della Trentino Basket Cup prima e dei Campionati Europei poi. Così, tra i convocati del coach Gianmarco Pozzecco c’è anche il play sardo Marco Spissu.

L’ex Dinamo, attualmente in forza al Zaragoza, parteciperà dunque al raduno e si prepara ad essere protagonista in tutti i prossimi impegni della Nazionale.

Il Commissario tecnico ha poi voluto fare anche una convocazione simbolica per Achille Polonara, che ovviamente sarà impossibilitato a rispondere alla chiamata. Un modo per farlo sentire parte del gruppo e soprattutto per dimostrare la vicinanza da parte di tutto lo staff della Nazionale.

