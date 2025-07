Formula 1, la Sardegna scalda il mercato: Verstappen nell’Isola, vacanza o affari?

Il campione del mondo è in Sardegna per la pausa estiva della Formula 1, ma secondo le malelingue avrebbe incontrato il numero uno del team Mercedes

La Sardegna si conferma meta di personaggi internazionale, compresi i big della Formula 1. La presenza simultanea di Max Verstappen e Toto Wolff ha trasformato la Costa Smeralda in un potenziale teatro di trattative e le voci di un incontro tra i due hanno acceso il web. Il 3 volte campione del mondo olandese e attuale pilota di punta della Red Bull è sbarcato il 12 luglio con il suo jet privato, per poi salire a bordo del suo nuovo yacht di lusso di 33 metri.

Poche ore dopo, nello stesso porto, è stato avvistato anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, anche lui a bordo di un altro yacht. Una coincidenza che ha immediatamente scatenato le indiscrezioni: secondo alcune fonti internazionali e testate sportive, i due potrebbero essersi incontrarsi per discutere di un passaggio di Verstappen in Mercedes, forse già nel 2026.

Nei mesi scorsi, da più parti sono arrivate conferme dei contatti tra il manager austriaco e il pilota olandese, lasciando intendere che l’interesse per Max come erede naturale di Lewis Hamilton, quest’anno passato in Ferrari, resta molto concreto. Mercedes, orfana del suo 7 volte iridato, è infatti a caccia di un nome di peso per aprire un nuovo ciclo competitivo. E Verstappen, pur legato a Red Bull da un contratto fino al 2028, è il primo nome sulla lista.

Alcune clausole contrattuali, legate ai risultati del team e al clima interno alla scuderia, potrebbero agevolare un’uscita anticipata. L’ambiente Red Bull, negli ultimi tempi, è apparso meno compatto, segnato da tensioni tra Verstappen e il team principal Christian Horner, recentemente rimosso dall’incarico.

In questo scenario, la vacanza condivisa tra Sardegna e Porto Cervo assume un sapore decisamente diverso. Non solo relax, ma anche benzina sul fuoco dei rumors di mercato. L’Isola potrebbe essere quindi il crocevia di uno dei trasferimenti più importanti della storia della Formula 1.

