Cagliari, evade dai domiciliari: arrestato due volte in tre giorni

A distanza di appena tre giorni dal primo arresto, un 47enne cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamente fermato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Pirri per aver violato gli arresti domiciliari e manomesso il braccialetto elettronico.

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, quando la centrale operativa ha ricevuto un segnale anomalo dal dispositivo di sorveglianza applicato all’uomo. Un possibile tentativo di sabotaggio che ha subito attivato l’intervento di una pattuglia. I militari hanno raggiunto l’abitazione e lo hanno sorpreso all’esterno, verificando che il braccialetto era stato tagliato all’altezza del supporto alla caviglia, rendendolo di fatto inutilizzabile.

L’episodio ricalca quanto già avvenuto il 16 luglio, quando lo stesso individuo era stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari per una violazione identica. Anche in quell’occasione era stato ricondotto ai domiciliari, in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Dopo averlo bloccato e condotto in caserma per le formalità di rito, i Carabinieri hanno notificato al 47enne il nuovo arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato ricollocato nella sua abitazione, ancora una volta in regime di arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice.

