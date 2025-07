Dany Cabras, incontri speciali con l’associazione Charlibrown

Non solo le risate che regala quotidianamente sui social, ma anche abbracci per i ragazzi e le ragazze dell’associazione Charlibrown. Incontri speciali per Dany Cabras, artista sardo diventato una star dei social e ormai idolo di tantissimi giovani.

Tanti di questi si divertono a scrollare i suoi esilaranti video, ma per alcuni quelle risate valgono molto di più. Come per Erika, che grazie anche a quegli sketch ha superato dei brutti momenti in ospedale e quando ha visto per la prima volta Dany è scoppiata in lacrime.

E poi ancora Alice, bambina del Microcitemico a cui l’associazione Charlibrown aveva donato una parrucca di capelli veri. Anche per lei un’emozione fortissima nell’incontrare Dany Cabras, sbucato dal nulla per farle una sorpresa. Così come la visita dell’influencer ha fatto gioire Massimo, giovane fan in sedia a rotelle.

Nei video pubblicati sui social dall’associazione Charlibrown tutta l’emozione degli incontri:

