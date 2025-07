Dermatite bovina, Coldiretti avverte: “Tensione allevatori alle stelle”

Anche Coldiretti invia una lettera alla presidente della Regione Alessandra Todde sulla questione dermatite bovina. Sulla questione ha chiesto un incontro anche il Centro Studi Agricoli, contrario alle vaccinazioni, mentre per l’associazione di categoria spinge sullo stato d’emergenza.

Nella missiva firmata dal presidente Battista Cualbu e dal direttore Luca Saba, le richieste sono chiare: “L’attivazione immediata dello stato di emergenza a seguito della diffusione della malattia bovina Lsd (Lumpy Skin Disease); abbattimenti selettivi e non indiscriminati; un fondo di ristoro immediato per sostenere gli allevatori colpiti dagli effetti della vaccinazione e degli abbattimenti; aiuti rapidi per i maggiori costi dovuti al blocco delle movimentazioni”.

E ancora, “un intervento attivo sui contratti di filiera con il coinvolgimento della grande distribuzione, ma anche garanzie chiare e trasparenti su contagi, vaccinazione e piano di contenimento”.

Per Coldiretti “la situazione è diventata ormai insostenibile, la tensione sociale è ormai arrivata alle stelle. Siamo di fronte a un vero e proprio bubbone che rischia di esplodere e del quale le istituzioni dovranno assumersi tutta la responsabilità”.

La situazione appare drammatica, non solo per i suoi pesanti riflessi economici ma anche per il tessuto sociale di interi territori, dove l’allevamento rappresenta una leva di coesione e di sopravvivenza per tante famiglie e comunità.

“La gestione della malattia deve essere coerente con le evidenze scientifiche ma che siano tradotte in misure bilanciate alle necessità delle imprese e immediate per garantire continuità alle aziende e una prospettiva certa alla filiera” chiude Coldiretti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it