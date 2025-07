Sinner, il campione si rilassa in Sardegna dopo il trionfo a Wimbledon

Vacanze in Sardegna per il campione Jannik Sinner prima della ripartenza sul campo in vista delle prossime competizioni

Dopo aver scritto un’altra pagina di storia del tennis italiano con il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si concede il meritato riposo. Il campione azzurro, che ha conquistato l’erba londinese battendo in finale Carlos Alcaraz, si sta godendo alcuni giorni di vacanza prima di tornare in campo per la stagione sul cemento, la superficie che predilige, e che lo condurrà dritto agli US Open da campione in carica.

In queste ore, infatti, Sinner è stato avvistato in Sardegna, precisamente a Porto Cervo, meta prediletta dai vip e dagli sportivi. Due foto in particolare sono circolate sui social e lo ritraggono in tenuta da mare, rilassato e sorridente.

Una di queste è stata scattata da Gianfranco Bacchi, presidente dello Yacht Club di Cala dei Sardi. Nell’altra, Sinner indossa cappello da pescatore scuro, occhiali da sole, t-shirt bianca e zaino in spalla, al fianco di Angelo Corda, numero uno dell’Eliporto di Villa La Contra.

