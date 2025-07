Addio a Paola Pau, dirigente delle Politiche Sociali della Regione: aveva 55 anni

Un grande vuoto ha colpito il mondo delle istituzioni sarde. Paola Pau, dirigente della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, è scomparsa all’età di 55 anni dopo una malattia. Una notizia che ha scosso colleghi, amici e familiari, e che lascia un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, come testimoniato dai tanti messaggi di cordoglio sui social.

Pau ha diretto servizi strategici come il Terzo Settore e le Politiche per la Famiglia, seguendo da vicino progetti fondamentali legati alla prevenzione sanitaria, all’inclusione sociale, alla lotta contro la povertà e alla promozione della salute. Tra i suoi ultimi impegni, anche il sostegno al processo di digitalizzazione dei servizi sanitari e l’introduzione di pratiche amministrative più trasparenti.

Il fratello Andrea Pau, noto operatore video, ha ricordato la sorella come una donna generosa e instancabile: “Paola mi ha donato i 55 anni della sua esistenza ed è stata il mio primo amico. Ha seminato amore e sapienza, tanta forza e un imprecisato numero di milioni di risate. Grazie a chi la ha amata, lei vi ha amato tutti”.

Prima dell’ingresso in Regione nel 2007, Paola Pau aveva prestato consulenza per enti nazionali come Formez, Isfol e per il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, maturando esperienze di alto profilo che hanno arricchito la sua azione in Sardegna.

Il funerale si terrà lunedì 21 luglio 2025 alle ore 15:30 nella chiesa di San Francesco, in via Piemonte, a Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it