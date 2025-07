Il noto virologo, ormai diventato anche un influencer, è in Sardegna per godersi la spiaggia e il mare della costa sud-orientale

Villasimius, vacanze in Sardegna per il virologo Matteo Bassetti

“Il mare, i colori e i profumi della Sardegna sono unici e inimitabili”. Questa la dedica del virologo Matteo Bassetti alla Sardegna, che per il terzo anno di fila ospita le vacanze del medico-influencer.

Sui social Bassetti ha condiviso uno scatto da Villasimius, dove si trova con la sua famiglia per un periodo di relax. Tanti i selfie scattati con quanti lo hanno riconosciuto in giro, ma anche lo sport, con le immancabili partite a padel.

In tutto questo, l’attività divulgativa prosegue sia sui social che in tv, come testimoniato dai collegamenti televisivi del weekend.

