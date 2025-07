Valentina Greco dovrebbe essere dimessa oggi: “Torni subito in Italia”

Valentina Greco dovrebbe essere dimessa oggi dall’ospedale e poi verrà interrogata. Questo è quanto è stato comunicato dall’associazione Penelope che assicura che la donna non verrà lasciata sola in questi giorni.

“La ragazza non è sola, è assistita al cento per cento da consolato e ambasciata italiana. Non sarà sentita da magistrati, ma dalla gendarmeria per la chiusura del verbale” ha affermato il presidente Gianfranco Piscitelli all’Ansa.

“Il nostro compito come associazione – spiega – si è esaurito con il ritrovamento di Valentina. Ora, come avvocato, sono costantemente in contatto con il fratello, che è in Tunisia“.

Piscitelli poi aggiunge che Valentina Greco tornerà in Italia il prima possibile: “La cosa più opportuna ora è solo tornare a casa. Anche per avere un po’ di tranquillità visto che Valentina è sicuramente provata psicologicamente da questa situazione. Il resto lo valuteremo con calma”.

