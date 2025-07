La Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino in cui viene confermata l'allerta di livello alto per tutto il cagliaritano

Rischio incendi, a Cagliari confermata l’allerta arancione anche per domani

Le temperature elevate portano con loro anche un nuovo allarme arancione per il rischio incendi sul territorio di Cagliari e hinterland. La misura era già stata prevista per la giornata di oggi, ma è stata confermata anche per domani 22 luglio.

Quest’oggi la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta in cui vengono segnalati anche i comportamenti e le cautele da adottare.

L’allerta arancione rappresenta infatti un grado di pericolosità alta e anche lo stesso Comune ha invitato a prestare attenzione.

