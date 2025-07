Pavoletti: “Nella testa mi sento un giocatore, ma dipenderà dal ginocchio”

Leonardo Pavoletti, attaccante e capitano del Cagliari, ha parlato delle sue condizioni fisiche a seguito dell’intervento chirurgico al ginocchio da cui si sta riprendendo, anche in ottica futuro con quella che sta per iniziare che potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore.

“Sono un po’ in attesa. Non mi voglio buttare troppo giù. Ora, naturalmente, ho ancora un po’ di fastidio. Però sono a poco più di un mese e mezzo dall’operazione. È normale che sia così. Sto lavorando per tirare ancora un po’ su il tono muscolare. Quando ci sarò riuscito, inizierò ad allenarmi gradualmente, a correre bene e a fare tutti gli esercizi in allenamento”, ha dichiarato Pavoletti a Il Tirreno.

“Dovrò essere bravo, sia o meno questo l’ultimo anno, e dare veramente tanto a livello di valori e di principi, in forza di quello che ho già passato. E poi, chissà, magari in futuro si potranno fare, se il ginocchio lo permetterà, altre valutazioni. So che potrebbe essere il mio ultimo anno, ma cerco di vivermelo nel migliore dei modi. Nella testa sono ancora un giocatore”.

