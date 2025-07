Sardegna meta di campioni: da Sinner a Haaland, passando per Verstappen

La Sardegna si conferma luogo di relax per stelle internazionali dello sport, come il numero uno del tennis Jannik Sinner e il bomber Erling Haaland

La Sardegna è diventata la capitale dello sport mondiale, almeno per quanto riguarda le vacanze. Il numero uno del tennis, il numero uno della Formula 1 e il re dei bomber del calcio internazionale: tutti quest’estate hanno scelto l’Isola per ricaricarsi in vista dei prossimi impegni.

Dopo aver conquistato lo storico titolo di Wimbledon battendo Carlos Alcaraz in finale, Jannik Sinner ha scelto la Sardegna per concedersi una pausa di relax. Il tennista numero uno al mondo è stato avvistato a Porto Cervo, tra le mete più ambite dai vip, dove ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi, mostrandosi sorridente e rilassato.

Ma Sinner non è l’unico sportivo di fama internazionale a godersi le acque cristalline del Nord Sardegna. Nei pressi di San Teodoro, nella rinomata Puntaldia, anche Erling Haaland ha fatto tappa sull’Isola. L’attaccante del Manchester City si è concesso ai selfie degli appassionati di calcio, tra lo stupore di chi ha avuto la fortuna di incrociarlo.

E a Baja Sardinia a sorprendere è stato nientemeno che Conor McGregor. Il celebre campione di arti marziali miste ha stupito i presenti, che l’hanno riconosciuto e salutato. Ma anche al Sud dell’Isola non sono mancati i numeri uno. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha trascorso a giugno alcuni giorni nella zona di Santa Margherita di Pula poco prima del ritiro rossonero.

E sempre a proposito di calcio, anche Theo Hernandez, ora passato all’Al-Hilal, si è lasciato filmare a Porto Cervo durante una corsa in solitaria per mantenersi in forma. E tra i veterani che continuano ad amare la Sardegna c’è Luca Toni. L’ex centravanti campione del mondo è tornato sull’Isola per le sue vacanze estive, definendola “una seconda casa”.

Non si può non citare, anche se è di “primissima casa”, la campionessa di volley Alessia Orro, oristanese di nascita ma stella dello sport che ha voluto festeggiare il compleanno nella sua terra.

Ma la presenza che più di tutti ha fatto discutere la stampa internazionale è quella di Max Verstappen. Il campione del mondo di Formula 1 si è goduto la Costa Smeralda con il suo yacht, ma a far parlare è stata la contemporanea presenza, su un altro super yacht, del capo del team Mercedes, l’austriaco Toto Wolff. Le speculazioni su un trasferimento di Verstappen alle frecce d’argento ha fatto impazzire il web, creando un vero e proprio “caso Sardegna”.

Con la sua bellezza selvaggia, il mare cristallino e località esclusive, la Sardegna si conferma rifugio prediletto per i grandi nomi dello sport.

