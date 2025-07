Guspini in lutto, addio al dottor Augusto Tuveri: fu il primario più giovane d’Italia

Il mondo della sanità sarda piange la scomparsa del dottor Augusto Tuveri, spentosi all’età di 86 anni. Figura storica della chirurgia isolana, Tuveri è stato primario dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dal 1978 al 1990.

Originario di Guspini, dove aveva scelto di tornare per trascorrere la pensione con la sua numerosa famiglia, Tuveri ha incarnato per decenni un modello di medicina in cui la professionalità si univa all’attenzione per l’aspetto umano.

Nominato primario di chirurgia generale a soli 39 anni, era stato per diverso tempo il più giovane d’Italia a ricoprire quel ruolo. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio dei tanti che lo conoscevano e lo stimavano, sia come medico che, soprattutto, come persona.

