Cagliari, slittano le visite mediche di Folorunsho

La trattativa non sembra in pericolo, ma c’è qualche piccolo intoppo nel trasferimento di Michael Folorunsho al Cagliari. Il centrocampista, per il quale il club rossoblù ha trovato un accordo con il Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, non ha svolto le visite mediche previste per questa mattina a Villa Stuart.

Resterebbero infatti ancora alcuni dettagli da limare prima della firma definitiva. Nulla che faccia pensare a un clamoroso dietrofront, ma l’iter si allunga di almeno 24 ore e le visite mediche sono rinviate a domani, salvo ulteriori sviluppi.

L’operazione resta impostata e vicina alla chiusura, ma il Cagliari dovrà pazientare ancora un po’ prima di accogliere ufficialmente il suo nuovo rinforzo per il centrocampo. Salvo ulteriori intoppi, il giocatore partirà domani dopo le visite per Linz, in Austria, dove raggiungerà la squadra rossoblù impegnata in amichevole contro il Galatasaray.

