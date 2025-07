Atletica, Laura Frattaroli stupisce all’Eyof: splendido argento sui 400m

Laura Frattaroli continua a lasciare il segno anche con la maglia della Nazionale. La 400ista sarda quest’oggi è scesa in pista a Skopje e ha preso parte alla gara del giro di pista valida per il Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Dalla gara sono arrivate non solo ottime sensazioni, ma anche un preziosissimo secondo posto e dunque una medaglia d’argento, la terza per gli Azzurri dopo quelle di ieri di Kelly Doualla e Fermin Galvan sui 100m.

L’atleta della Tespiense Quartu ha chiuso i suoi 400m con il tempo di 53.71, cedendo solo davanti al 52.21 della slovena Remic. Si tratta del miglior crono in carriera per l’atleta sarda che per la prima volta è riuscita a sfondare la barriera dei 54 secondi sulla distanza.

