Incubo incendi in Sardegna, 35 in un solo giorno: a Uta mezzi aerei nazionali

Incubo incendi in Sardegna, 35 in un solo giorno: a Uta mezzi...

Gli incendi continuano a devastare la Sardegna. Nella giornata di oggi sono stati 35 i roghi scoppiati sul territorio regionale e per ben 12 di questi è stato necessario l’intervento da parte di mezzi della flotta aerea.

Forte preoccupazione per l’incendio boschivo scoppiato in un terreno del comune di Esporlatu, in località Su Ruosu, che attualmente risulta ancora in corso. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri e due canadair.

Resta inoltre la paura per il rogo scoppiato ad Arborea per il quale sta intervenendo un elicottero supplementare, oltre ai due già precedentemente segnalati, e un altro canadair.

Le fiamme stanno interessando rimboschimenti a Eucalyptus e Pinus con elevato carico di lettiera, vegetazione riparia e seminativi, nei pressi della Ss131 al confine con il limite amministrativo di Marrubiu.

Sono intervenuti anche degli elicotteri dell’esercito invece per cercare di arginare l’incendio scoppiato nel comune di Uta, in località ex Azienda agricola Serra. Si è reso infatti necessario l’intervento di due elicotteri dello Stato: l’Aw139 Aeronautica militare di stanza a Decimomannu e l’Ab412 Esercito italiano di stanza a Elmas.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it