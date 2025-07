Cagliari, ruba una bicicletta ma il proprietario e dei passanti lo bloccano

Un 25enne tunisino ha rubato una bicicletta a un altro giovane, che però è riuscito a riprenderlo facendogli passare dei guai non da poco

Tenta di rubare una bici a Cagliari, ma gli va male. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 25enne tunisino, disoccupato e domiciliato a Monastir, sorpreso in flagranza di reato mentre cercava di fuggire dopo aver sottratto una bicicletta in via Napoli.

Il mezzo apparteneva a un giovane barbiere di 20 anni, residente a Samassi, che si è accorto del furto e ha deciso di inseguire personalmente il ladro. Raggiunto il sospettato in via Roma, è nato uno scontro fisico tra i due, culminato in una colluttazione nel tentativo di recuperare la bici.

Le grida hanno attirato diversi passanti che, senza esitazione, sono intervenuti in soccorso del ragazzo derubato. Il malvivente è stato così bloccato fino all’arrivo dei Carabinieri, allertati tramite il numero di emergenza 112. I militari hanno immobilizzato il 25enne e lo hanno trasferito nei locali della Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova per completare le procedure di identificazione e fermo.

L’uomo è ora accusato di rapina impropria, reato che si configura quando il furto è seguito da violenza o minaccia per garantirsi l’impunità. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

