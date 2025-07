Villasimius, all’obbligo di dimora ma coltiva marijuana in cortile: denunciato

Un 41enne, già sottoposto a obbligo di dimora, è stato trovato dai Carabinieri in possesso di alcune piante di marijuana in casa

Un controllo di routine nella notte tra il 22 e il 23 luglio si è trasformato in un intervento per reati legati alla droga. I Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno denunciato un uomo di 41 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illecita di sostanza stupefacente. Il soggetto, già sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna, è stato sorpreso in evidente violazione delle prescrizioni imposte.

Durante la verifica presso la sua abitazione, i militari hanno notato una parte del cortile curata con una meticolosità insolita. L’intuizione si è rivelata fondata: una volta acceso l’impianto di illuminazione, sono state individuate due piante di marijuana alte oltre un metro, coltivate in vaso e ben nascoste tra la vegetazione.

L’ispezione non ha fatto emergere la presenza di ulteriori sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione. Le piante sono state immediatamente sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà ora eventuali aggravamenti della misura cautelare a carico dell’uomo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it