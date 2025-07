Cagliari, ecco chi è Kiliçsoy: attaccante turco nel mirino di Angelozzi

Il Cagliari continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi, e un nome che sta prendendo quota nelle ultime ore è quello di Semih Kiliçsoy, giovane e promettente attaccante turco del Besiktas. L’interesse dei rossoblù per il talentuoso classe 2005 testimonia la volontà di puntare su profili giovani ma già con esperienza in campionati di alto livello.

Kiliçsoy è considerato uno dei gioielli del calcio turco. Nonostante la sua giovane età, si è già messo in mostra con la maglia del Beşiktaş, club di spicco della Süper Lig.

Nato nel 2005, Semih Kiliçsoy è un attaccante versatile che può giocare sia come punta centrale che come seconda punta o esterno offensivo. La sua principale caratteristica è la capacità di leggere il gioco e trovare la posizione giusta in area, abbinata a un ottimo fiuto per il gol. Nonostante non sia un gigante dal punto di vista fisico, la sua agilità, la velocità nel breve e la tecnica lo rendono molto difficile da marcare.

Nella scorsa stagione, Kiliçsoy ha avuto un impatto significativo con il Besiktas, mettendo a segno 11 gol in 35 presenze tra campionato e coppe. Queste statistiche, per un ragazzo così giovane e in un campionato competitivo come quello turco, ne sottolineano il potenziale. È inoltre un elemento fisso delle nazionali giovanili turche, dove continua a dimostrare le sue qualità.

Il suo arrivo rappresenterebbe un investimento importante per il futuro del club sardo, che cerca di costruire una rosa competitiva e con ampi margini di crescita. Le trattative con il Besiktas non sono semplici, dato l’alto potenziale del giocatore, ma il Cagliari è al lavoro per tentare di portare in Sardegna il giovane talento turco.

