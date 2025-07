Meteo Sardegna, sollievo nel weekend con diminuzione delle temperature

Con l'attenuazione della calura, potrebbero verificarsi temporali sporadici in diverse zone della Sardegna ma non è previsto maltempo

La Sardegna si prepara a un’altra fase di caldo intenso in questa settimana, con l’arrivo di aria rovente dal continente africano. Tuttavia, le previsioni indicano un significativo cambiamento nel fine settimana, che dovrebbe portare un po’ di sollievo dalle temperature estreme.

L’isola, in particolare il suo settore centro-meridionale, sarà nuovamente investita da un’ondata di calore africano. Si prevedono temperature massime molto elevate, con la calura che persisterà almeno fino a giovedì. Lunedì scorso, la Sardegna ha già toccato un picco di 42°C, e l’afa si è fatta sentire diffusamente.

La situazione cambierà drasticamente a partire da venerdì. L’aria oceanica inizierà a erodere l’alta pressione africana, portando un severo abbassamento delle temperature anche in Sardegna, oltre che nel Centro-Sud Italia e in Sicilia. Questo segnerà la fine dell’attuale ondata di calore estremo, offrendo una tregua tanto attesa.

Con l’attenuazione della calura, potrebbero verificarsi temporali sporadici in diverse zone della Sardegna. Sebbene non si preveda un vero e proprio “maltempo” tale da rovinare le ferie, il meteo subirà un cambiamento significativo, come fa sapere MeteoGiornale, con un aumento della ventilazione che potrebbe creare qualche disagio, specialmente in mare.

