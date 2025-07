Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi per l'uomo che ha riportato diverse ferite in tutto il corpo

Paura a Quartu, pedone travolto mentre attraversa: è in ospedale

Attimi di paura a Quartu dove un pedone è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada in via Marconi.

Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi, con la persona che ha riportato diverse ferite lungo tutto il corpo. Per questo motivo si è optato per il trasporto in ospedale.

Sul luogo è poi intervenuta anche la polizia locale per effettuare accertamenti e rilievi di rito.

