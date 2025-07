Marin saluta Cagliari, ufficiale il trasferimento all’Aek Atene

Si chiude ufficialmente l’avventura di Razvan Marin con la maglia del Cagliari. Il club rossoblù ha annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista rumeno all’Aek Atene, squadra protagonista del massimo campionato greco.

Classe 1996, Marin era approdato in Sardegna nell’estate del 2020, proveniente dall’Ajax. In totale ha collezionato 111 presenze con la maglia del Cagliari, mettendo a segno 7 reti e fornendo 14 assist. Dopo le prime due stagioni consecutive nel club isolano, il centrocampista aveva trascorso due anni in prestito all’Empoli, per poi rientrare a Cagliari nella stagione 2024/2025, contribuendo alla causa salvezza.

“Il Club lo ringrazia per quanto fatto durante la sua militanza e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera” ha scritto il Cagliari nel comunicato ufficiale.

