Blitz anti droga a Cagliari, trovati ketamina e cocaina: arrestato 43enne

L'uomo è risultato in possesso anche di 17 grammi e pastiglie di Mdma e della cosiddetta "cocaina rosa"

Un 43enne disoccupato residente a Tratalias è stato arrestato quest’oggi a Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è derivato da un’attività investigative che hanno portato ad una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 17 grammi di Mdma in cristalli, 10 pastiglie della medesima sostanza, 17 grammi di ketamina, 2,12 grammi di “cocaina rosa” e una dose di cocaina.

Oltre alle sostanze, sono stati trovati e posti sotto sequestro alcuni bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 3.200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 43enne è stato così sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima che è previsto per la mattinata di oggi.

