"È stato un test probante, di alto livello: esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Il risultato conta poco, serve per capire dove siamo" ha affermato il tecnico Pisacane

Cagliari, Adopo non basta: il Galatasaray si impone per 3-1

Dopo il successo ottenuto contro l’Ospitaletto qualche giorno fa, ieri il Cagliari di Fabio Pisacane si è confrontato con il Galatasaray nella seconda amichevole stagionale.

Per i rossoblù è arrivata una sconfitta per 3-1, ma con qualche rammarico considerate le occasioni a livello offensivo, tra cui un palo colpito da Luvumbo, e qualche errore di troppo in fase difensiva.

Dopo il vantaggio firmato da Michel Adopo al 16′, è arrivato poco dopo il pareggio realizzato da Sallai al 20′. Circa 10 minuti più tardi invece è arrivata la rete del sorpasso firmata da Yilmaz.

Nella ripresa è poi arrivato il gol che ha chiuso i conti, realizzato dal giovanissimo Unyay.

“Affrontavamo una squadra molto più avanti di noi nella preparazione, il Galatasaray inizierà il campionato tra quindici giorni mentre noi abbiamo cominciato a lavorare il 10 luglio – ha spiegato il tecnico Pisacane – Eravamo un po’ imballati, com’è normale in questo momento, ma non cerchiamo alibi”.

“Oggi contava soprattutto mettere in pratica ciò su cui stiamo lavorando: coprire bene il campo, proporre gioco quando abbiamo la palla, restare compatti. È stato un test probante – ha proseguito il tecnico – stimolante, di alto livello: esattamente ciò di cui avevamo bisogno. I ragazzi hanno dato tutto, e anche se il risultato conta poco in questo momento, serve per capire dove siamo e continuare a crescere”.

