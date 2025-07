Negoziati Usa-Israele-Qatar, ipotesi incontro su mega yacht in Costa Smeralda

La Costa Smeralda potrebbe essere il teatro di un incontro cruciale per la diplomazia internazionale. Si ipotizza che un mega yacht ormeggiato al largo delle coste galluresi ospiterà un vertice segreto tra figure chiave nelle trattative per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi.

Secondo le poche indiscrezioni trapelate, l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato in tarda mattinata all’aeroporto di Olbia. Da lì, dovrebbe essere trasferito direttamente a bordo di una grande imbarcazione. Sebbene manchino conferme ufficiali, Witkoff dovrebbe rimanere in Sardegna fino a domenica.

La scelta della Gallura come sede per questi colloqui riservati non sarebbe casuale. È probabile che la decisione sia stata influenzata dal Qatar, che detiene, tramite il suo fondo sovrano Qatar Holding, la proprietà di numerosi alberghi di lusso in Costa Smeralda. Inoltre, a Olbia si trova il Mater Olbia, ospedale privato frutto di una collaborazione tra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario.

La riservatezza che circonda l’incontro suggerisce l’importanza e la delicatezza dei negoziati volti a raggiungere un accordo tra Israele e Hamas.

