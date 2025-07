Le squadre a terra e il mezzo aereo stanno lavorando congiuntamente per contenere il rogo e prevenire la sua propagazione

Ancora fiamme in Sardegna: elicottero in azione su incendio a Silius

Un incendio è divampato in queste ore nell’agro del Comune di Silius, in località Genna Solabani. Per domare le fiamme, il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.

Sul posto, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), un funzionario del Corpo Forestale appartenente alla pattuglia di San Nicolò Gerrei.

Le squadre a terra e il mezzo aereo stanno lavorando congiuntamente per contenere il rogo e prevenire la sua propagazione.

