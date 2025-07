Oltre alle sanzioni amministrative, i finanzieri hanno scoperto numerosi casi di guadagni non dichiarati e la mancata corresponsione dell'imposta di soggiorno

Alghero, controlli e irregolarità in diversi b&b: multe per 16.000 euro

La Guardia di Finanza di Sassari ha stretto le maglie sui controlli ad Alghero, multando con oltre 16mila euro diverse strutture ricettive e proprietari di immobili per affitti non conformi. L’operazione mirava a verificare il rispetto degli obblighi amministrativi e fiscali nel settore turistico-immobiliare.

Le Fiamme Gialle si sono concentrate su aspetti chiave come l’adozione e l’esposizione del Codice Identificativo Nazionale, obbligatorio dal 1° gennaio 2025, la conformità alle normative antincendio e l’eventuale presenza di letti permanenti in eccesso. Cruciale è stata anche la verifica dell’obbligo di comunicazione degli ospiti alla banca dati “Alloggiati web” per le locazioni brevi, dove sono emerse diverse irregolarità.

Oltre alle sanzioni amministrative, i finanzieri hanno scoperto numerosi casi di guadagni non dichiarati e la mancata corresponsione dell’imposta di soggiorno al Comune di Alghero. I controlli hanno coinvolto anche gli affitti a lungo termine, portando alla luce tre casi di contratti non registrati, con sanzioni pari al 120% dell’imposta di registro dovuta.

L’intervento della Guardia di Finanza ribadisce l’importanza della regolarità per la trasparenza fiscale e la sicurezza nel settore turistico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it