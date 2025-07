Cagliari, blitz della Polizia: 3 arresti per droga

Operazione della Squadra Mobile tra il centro cittadino e il quartiere San Michele: in manette 3 persone

Maxi operazione della Polizia di Stato di Cagliari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di un’azione di contrasto alla criminalità diffusa, hanno effettuato una serie di perquisizioni antidroga nella giornata di ieri che si sono concluse con l’arresto di 3 persone e il sequestro di shaboo, hashish e marijuana.

Il primo intervento è avvenuto nel centro cittadino, dove i “Falchi” hanno sorpreso un uomo di nazionalità filippina con 5,40 grammi di shaboo, la pericolosa droga sintetica derivata dalla metanfetamina, nota anche come “crystal meth”. La sostanza era già suddivisa in 540 dosi pronte per lo spaccio, e secondo gli inquirenti, avrebbe potuto fruttare migliaia di euro una volta immessa sul mercato. L’uomo ha tentato di disfarsi della droga gettandola, ma gli agenti sono riusciti a recuperarla durante la perquisizione domiciliare.

Il secondo intervento ha coinvolto il quartiere San Michele, dove gli uomini della Sezione Criminalità Diffusa hanno fermato 2 persone durante una cessione di droga. In flagranza è stata bloccata una donna, già nota alle forze dell’ordine, trovata in possesso di 100 grammi di hashish e due dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’altro sospetto, un cittadino bengalese regolarmente residente in Italia, ha portato al sequestro di 40 grammi di marijuana, 150 grammi di hashish in frammenti, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento.

Tutti e tre gli indagati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo le udienze di convalida, hanno ottenuto i termini a difesa. Proseguono le indagini per ricostruire l’intera rete di approvvigionamento e distribuzione sul territorio.

