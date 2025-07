Incidente a Macchiareddu, ecco chi era la vittima: Siliqua piange Giacomo Talana

Si chiama Giacomo Talana la vittima dell’incidente di questa notte a Macchiareddu. Il 41enne, originario di Siliqua e residente a Uta, era un militare dell’Aeronautica in servizio come artificiere nella base di Decimomannu.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro un palo della segnaletica stradale. L’impatto, avvenuto intorno alle 3.30 del mattino, è stato purtroppo fatale.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per Talana non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cagliari, che hanno anche avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata e ha disposto la restituzione della salma ai familiari. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Siliqua, dove Talana era molto conosciuto e stimato anche per l’impegno politico.

“L’Amministrazione Comunale esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del nostro giovane concittadino Giacomo Talana” scrive il Comune di Siliqua in una nota diffusa sui social. “In un momento di così grande dolore per la famiglia, gli amici e l’intera comunità, ci uniamo con rispetto e vicinanza al lutto che colpisce tutti noi. In segno di rispetto e partecipazione al dolore collettivo, si ritiene doverosa la sospensione dei festeggiamenti e manifestazioni previste in questi giorni auspicando una condivisione sentita e responsabile di questo triste momento”.

