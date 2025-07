Oristano, grave malore in casa: 72enne salvato dalla Polizia

Un tempestivo intervento della Polizia Locale di Oristano ha permesso di salvare la vita a un uomo di 72 anni, colto da un grave malore nella sua abitazione in via XX Settembre.

L’allarme è scattato quando alcuni conoscenti del settantaduenne, preoccupati per non avere sue notizie da diverse ore, hanno contattato le forze dell’ordine. Giunta sul posto, una pattuglia della Polizia Locale ha immediatamente richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco, temendo che l’uomo potesse essere in pericolo all’interno dell’appartamento.

Una volta forzata la porta, gli agenti sono entrati e hanno trovato il 72enne riverso a terra, privo di sensi. Senza perdere tempo, hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118. L’ambulanza è arrivata in via XX Settembre in pochi minuti e ha trasportato d’urgenza il paziente all’ospedale San Martino. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche una Volante della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it