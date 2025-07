Cagliari, una società americana interessata ad acquistare il club di Giulini

Il futuro del Cagliari Calcio potrebbe tingersi di stelle e strisce. La EKN Development Group, società di sviluppo immobiliare con sede a Newport Beach, California, e uffici a Bergamo, ha inviato una “manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisizione del Cagliari Calcio, inclusi tutti i diritti per la realizzazione di uno stadio e di tutti i servizi annessi”.

La lettera, indirizzata al presidente rossoblù Tommaso Giulini è stata mandata anche all’Ansa che rivela l’intenzione del gruppo americano di rilevare il club sardo. L’interesse va oltre la semplice squadra, estendendosi alla “realizzazione di un villaggio sportivo completo”.

Fondata da Ebbie Khan Nakhjavani, EKN Development Group si definisce come una società di investimento e sviluppo visionaria, specializzata nel settore dell’ospitalità e degli immobili ad uso misto.

La missiva si conclude con una richiesta esplicita al presidente Giulini: “Le chiediamo cortesemente qualsiasi informazione pertinente possa fornirci per consentirci di valutare adeguatamente questa opportunità”. Questo passo segna un potenziale punto di svolta per il club sardo, aprendo nuove prospettive non solo per la sua proprietà ma anche per l’ambizioso progetto del nuovo stadio.

