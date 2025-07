Sud Sardegna devastato dagli incendi: Serramanna e Uta avvolte dalle fiamme

L'allarme del sindaco di Serramanna: "Se siete in pericolo andate via di casa". La 130 invece è andata in tilt per l'incendio scoppiato in prossimità di Uta

Gli incendi stanno circondando tutta l’area del Sud Sardegna e non solo. In attesa del report quotidianamente realizzato dalla Forestale, sono già diversi i roghi che hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei regionali e nazionali.

Grande paura a Serramanna, in cui l’incendio ha pressoché circondato il paese. Sul posto è presente una squadra di Cagliari e una di Oristano.

Il sindaco ha già dato l’allarme anche tramite i suoi profili social, invitando i concittadini a mettersi in salvo: “Non state in strada! Non sprecate acqua! Occupatevi gli uni degli altri, mettete al primo posto le vite e non le cose. Se siete in pericolo andate via di casa. Se persone di vostra conoscenza possono essere in pericolo in zona ovest ditele di andarsene”.

Panico anche a Uta, dove stanno invece intervenendo due canadair della flotta nazionale. Le fiamme si sono avvicinate persino alla Ss 130, in direzione Iglesias, che è andata in tilt. Attualmente il fuoco sta minacciando anche diverse aziende e abitazioni.

