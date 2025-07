Sotto assedio il Sud Sardegna, ma via via la situazione si sta risolvendo: ripristinata la circolazione sulla 130

Incendi, giornata infernale in Sardegna: 29 roghi nell’Isola

Ancora tanti, troppi incendi hanno colpito e devastato la Sardegna nella giornata odierna. Come riferito dal report realizzato dalla Forestale sono ben 29 i roghi divampati oggi e per 7 di questi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Ad essere particolarmente colpito è stato il Sud Sardegna con devastanti incendi che hanno messo sotto scacco Villacidro, Serramanna, dove sono state evacuate case e aziende, e l’area tra Decimomannu e Villaspeciosa.

A Serramanna tra l’altro era scoppiato anche un secondo incendio che aveva minacciato persino una parte del centro abitato. I Carabinieri della Stazione di Sanluri, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno proceduto all’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni lambite dal fuoco, nonché di una scuola e un cantiere edile. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

E’ stata ripristinata inoltre la circolazione nella Ss 130, che in precedenza era stata bloccata per favorire l’intervento delle squadre e dei mezzi per le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato Decimomannu, Villaspeciosa e Uta.

Altri roghi hanno invece riguardato le aree di Girasole, Birori, Tortolì e San Sperate.

