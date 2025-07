Incendio Villacidro, interventi per scongiurare la ripartenza del rogo

l Corpo Forestale sta intervenendo in queste ore nell’agro del Comune di Villacidro, in località Cabriolo, per un incendio che ha richiesto operazioni di bonifica e prevenzione di nuove ripartenze. Sul posto è presente anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, a supporto delle squadre a terra.

Le fiamme, che avevano già interessato l’area, hanno mostrato alcune riaccensioni, rendendo necessario un intervento mirato per scongiurare ulteriori propagazioni. A coordinare le operazioni di spegnimento è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, un funzionario appartenente alla pattuglia del Corpo Forestale di Sanluri.

L’attività congiunta di mezzi aerei e squadre a terra è essenziale per monitorare l’area e assicurare la completa estinzione di ogni focolaio.

