Golfo Aranci, tragedia in spiaggia: muore un turista

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia lungo la costa di Golfo Aranci. Un turista ha perso la vita nelle acque tra la quarta e la quinta spiaggia, colto da un malore improvviso mentre nuotava.

Nonostante il tempestivo intervento dei bagnini e del personale del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno tentato per oltre 40 minuti manovre di rianimazione, ma il decesso è stato constatato sul posto.

La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti e sul luogo del dramma è atteso il magistrato di turno per le verifiche di rito. La vittima era anziana e, secondo quanto emerso, soffriva di patologie pregresse.

