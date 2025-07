Mercato Cagliari, in standby il turco Kilicsoy | In uscita Wieteska e Rog

Le ultime sul calciomercato del Cagliari, con le uscite di Wieteska e Rog che si avvicinano, mentre in entrata si aspettano due colpi in particolare

Dopo il colpo Folorunsho, il Cagliari pensa ora ad alcune uscite. Il primo della lista è il polacco Wieteska, vicinissimo a vestire la maglia del Kocaelispor, compagnine turca che si sta accordando con i sardi per un prestito oneroso e diritto di riscatto.

Tra i possibili partenti c’è anche Rog, su cui è forte l’interessamento del Rijeka, che gli consentirebbe di tornare in Croazia dopo l’esperienza con la Dinamo Zagabria. Né Wieteska né Rog hanno preso parte all’amichevole di ieri contro l’Hannover e la loro cessione sembra davvero imminente.

Alla porta anche l’attaccante Prelec, che in ritiro non è nemmeno partito ed è totalmente fuori dal progetto. Per lui si prospetta un trasferimento all’Oxford City.

Sul fronte delle entrate, è caldissima la pista che porta a Mazzitelli del Como, in dirittura d’arrivo in prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampista pupillo del ds Angelozzi manca davvero pochissimo.

In standby invece la trattativa per il turco Kilicsoy. L’attaccante è stato bloccato momentaneamente dal Besiktas impegnato nei preliminari di Europa League. Giovedì 31 i bianconeri giocheranno il ritorno del secondo turno di qualificazione contro lo Shakhtar e il via libera al trasferimento, che non sembra essere a rischio, dovrebbe arrivare dopo la gara.

