Fissata la prima uscita ufficiale per i rossoblù di Michele Pazienza: match secco e in caso di parità subito i rigori

Torres, ufficiale il primo avversario in Coppa Italia Serie C

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025-2026 e per la Torres si apre ufficialmente la nuova stagione. I rossoblù allenati da Michele Pazienza faranno il loro esordio sabato 16 agosto alle ore 21 allo stadio Vanni Sanna, dove affronteranno il Livorno, fresco di promozione dalla Serie D.

La gara, secca e valida come anticipo del nuovo Girone B, si giocherà in notturna e, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non prevede tempi supplementari. Si procederà direttamente con i rigori.

La vincente del match tra Torres e Livorno affronterà nel secondo turno chi avrà la meglio nella sfida tra Arezzo e Bra.

