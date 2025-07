Momenti di panico sulla spiaggia: auto nell'arenile per sfuggire all'avanzata delle fiamme che stanno devastando Punta Molentis

Villasimius, auto portate in spiaggia per salvarle dall’incendio | Video

Il gigantesco incendio a Villasimius continua a tenere in scacco la zona di Riu Trottu e cresce anche la paura. Sta circolando sui social e nelle chat private un video diventato virale che mostra decine di bagnanti in fuga, costretti a salire in auto e improvvisare un parcheggio sulla spiaggia.

Il filmato mostra automobili impantanate nella sabbia e famiglie in preda al panico, mentre il cielo si tinge di grigio per la densa colonna di fumo che si alza dalle colline vicine. I mezzi sono circa 200.

A rendere ancora più critica la situazione è il ritorno del vento forte, che sta nuovamente alimentando il fronte del fuoco e ostacolando il lavoro dei mezzi aerei, già impegnati da ore con lanci d’acqua. Il Corpo Forestale regionale è in azione con un Super Puma da Fenosu e un Canadair proveniente da Olbia.

