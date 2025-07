Incidente a Terralba, scontro al centro del paese: automobilisti feriti

I due feriti sono stati prontamente soccorsi dagli operatori del 118 della Livas e trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Oristano

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14:30 di ieri, nel centro abitato di Terralba. Lo scontro si è verificato all’incrocio tra via Marceddì e via Benedetto Croce.

L’impatto ha coinvolto una Ford Fiesta condotta da un uomo di 90 anni e una Citroen guidata da una donna di 65. A seguito della violenza dell’urto, entrambi gli automobilisti hanno riportato ferite. Le condizioni più preoccupanti, seppur non gravi, sono quelle della donna.

I due feriti sono stati prontamente soccorsi dagli operatori del 118 della Livas e trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino di Oristano. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’incrocio, e le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge necessari a stabilire la dinamica esatta dello scontro.

