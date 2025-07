Addio a Claudia Adamo, Tidili: “Sei stata una collega straordinaria”

Il mondo del giornalismo e della meteorologia è in lutto per la scomparsa di Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità e volto noto del piccolo schermo. Aveva 51 anni.

Romana di origine, Adamo era “figlia d’arte”: suo padre, Luciano, ufficiale dell’Aeronautica e meteorologo, era stato un volto di Rai2 negli anni ’90. Claudia Adamo si era affermata come esperta nel suo campo, intervenendo frequentemente in trasmissioni e telegiornali per fornire approfondimenti e previsioni.

Il collega e meteorologo sardo, Matteo Tidili, ha così voluto ricordarla: “Sei stata una collega e una professionista straordinaria, una responsabile esemplare. Ma per me e Katia sei stata anche una vera amica. Una donna piena di forza, passione, entusiasmo e amore per la vita. Tra i tanti ricordi, resterà indelebile quello dell’estate scorsa quando nonostante la malattia, con una forza mentale e fisica fuori dal comune, sei venuta in Sardegna a trovarci”.

