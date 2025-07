Incendi Sardegna, l’Arcivescovo Baturi: “Vicinanza alle persone coinvolte”

Dopo i recenti fatti dei diversi incendi che stanno mettendo in ginocchio l’intera Sardegna, l’Arcivescovo Baturi ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alle persone coinvolte in tali scempi.

“In questo momento di grande difficoltà, desidero esprimere vicinanza a tutte le persone coinvolte, a qualsiasi livello, alle famiglie che hanno subìto delle perdite e a quanti sono stati e sono impegnati, con grande dedizione, nello spegnimento dei roghi e nel soccorso delle comunità”, dichiara l’Arcivescovo.

“Gli incendi che colpiscono la nostra Isola, purtroppo, continuano a essere un fenomeno ricorrente, con effetti devastanti sull’ambiente e sulle persone. Le cause sono molteplici e spesso derivano da fattori che vanno dal dolo alla negligenza, alla speculazione, fino a fenomeni legati al cambiamento climatico. Non possiamo ignorare che la nostra responsabilità come cittadini e come cristiani è di proteggere la Terra che Dio ci ha donato, prendendoci cura del creato e prevenendo tali tragedie”.

Mons. Baturi ha infine concluso: “In questi momenti difficili, è essenziale che la nostra comunità si unisca. La Sardegna, pur ferita, ha la forza di riprendersi, ma solo se lavoriamo insieme, con solidarietà, per ricostruire e per prevenire il ripetersi di simili disastri. È un momento che chiede di rinnovare l’impegno per la protezione dell’ambiente e per il bene comune”.

