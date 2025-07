Cagliari, sangue a San Michele: minorenne arrestato per aver accoltellato rivale

Lo scorso 6 luglio un ragazzo si era presentato al Brotzu in codice rosso con una ferita da arma da taglio. Quest’oggi, a Cagliari, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’aggressore: si tratta di un minorenne che è stato affidato ad una comunità.

La ricostruzione dei fatti non è stata però semplice. Il ragazzo aggredito aveva infatti affermato che la lite fosse avvenuta nell’area del Poetto per mano di uno sconosciuto. Dalle indagini condotte successivamente, invece, è emerso che l’aggressione era avvenuta in un locale del quartiere di San Michele.

Si sono rivelate cruciali per la ricostruzione corretta dei fatti le telecamere e alcune testimonianze raccolte. Intorno alle 6.30 del mattino dello scorso 6 luglio, il ragazzo più giovane aveva preso un coltello dalla sua auto e colpito l’altro ragazzo con due coltellate, una diretta al torace e una all’avambraccio. Ferite profonde che erano costate una prognosi di 40 giorni.

La Procura ha così deciso di adottare la misura cautelare di affidamento ad una comunità per il minorenne, che, tra l’altro, è stato anche trovato in possesso di 27 grammi di cocaina e 1 grammo di chetamina.

